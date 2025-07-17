2025 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Dün akşam gerçekleşen iki karşılaşmanın ardından 1. Ön Eleme Turu sona erdi ve bir üst tura yükselen takımlar netlik kazandı.

Türkiye Voleybol Takımı, Chiba Etabında İki Galibiyet Hedefliyor
Türkiye Voleybol Takımı, Chiba Etabında İki Galibiyet Hedefliyor
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1. Tur Maç Sonuçları

  • Almaty 3-1 Ljubljana

  • Lincoln Red 4-2 Vikingur Gota

  • Hamrun 2-2 Zalgiris (Penaltılar: 11-10, Hamrun galip)
  • Milsami 0-1 Kuopion
  • Malmö 6-2 Iberia
  • Rigas Skola 2-0 Levadia
  • FK Shkendija 2-1 The New Saints
  • Differdange 2-4 Drita
  • Inter Escaldes 3-4 FCSB
  • Breidablik 5-1 Egnatia
  • Zrinjski 4-1 Virtus
  • Buducnost 2-3 Noah
  • Linfield 1-2 Shelbourne
  • Dinamo Minsk 2-3 Ludogorets

*Toplam skor baz alınmıştır.

Muhabir: Haber Merkezi