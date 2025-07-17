2025 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Dün akşam gerçekleşen iki karşılaşmanın ardından 1. Ön Eleme Turu sona erdi ve bir üst tura yükselen takımlar netlik kazandı.

1. Tur Maç Sonuçları

Almaty 3-1 Ljubljana

Lincoln Red 4-2 Vikingur Gota

Hamrun 2-2 Zalgiris (Penaltılar: 11-10, Hamrun galip)

(Penaltılar: 11-10, Hamrun galip) Milsami 0-1 Kuopion

Malmö 6-2 Iberia

Rigas Skola 2-0 Levadia

FK Shkendija 2-1 The New Saints

Differdange 2-4 Drita

Inter Escaldes 3-4 FCSB

Breidablik 5-1 Egnatia

Zrinjski 4-1 Virtus

Buducnost 2-3 Noah

Linfield 1-2 Shelbourne

Dinamo Minsk 2-3 Ludogorets

*Toplam skor baz alınmıştır.