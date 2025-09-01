Transfer döneminde atağa kalkan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun ardından bir yıldız transferini daha tamamladı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain’den ayrılan İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu özel uçakla İstanbul’a getirdi.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun uçağı gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Asensio’yu burada Fenerbahçe yöneticileri ve bir grup taraftar tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG formaları giyen tecrübeli futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atarak sarı-lacivertli renklere bağlanması bekleniyor.