Türkiye'nin saç ekimi alanında dünyanın en çok tercih edilen merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen uzmanlar, yanlış klinik seçiminin ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyardı. Dr. Gökay Bilgin, şeffaflığın güvenilir bir kliniğin ilk göstergesi olduğunu belirterek "Saç ekimi ciddi bir tıbbi müdahaledir. Doktorların kim olduğunu bilmeden yapılan her işlem risklidir. Hastalar, operasyonu gerçekleştirecek doktorların mesleki geçmişlerini mutlaka öğrenmelidir. Biz klinik olarak tüm doktorlarımızı ve operasyon süreçlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

HİJYEN VE ACİL DURUM PROTOKOLLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Bilgin, kullanılan ekipmanların tek kullanımlık ya da hastane standardında steril edilmesinin enfeksiyon riskini minimuma indirdiğini belirtti. Dr. Mehmet Erdoğan ise her operasyon sırasında hastaların hayati bulgularının sürekli izlendiğini ve her vakada bir hekim ile deneyimli bir hemşirenin hazır bulunduğunu ifade etti.

'YANLIŞ UYGULAMALAR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR'

Dr. Mehmet Erdoğan da saç ekiminin mutlaka tam donanımlı bir tıbbi tesiste yapılması gerektiğinin altını çizdi:

"Saç ekimi estetik bir işlem gibi görünse de, yanlış uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Otel odaları veya kiralık ofislerde yapılan operasyonlar hem enfeksiyon hem de kalıcı hasar riskini artırır. Biz, tüm operasyonlarımızı Sağlık Bakanlığı onaylı ve hastane standartlarında donanıma sahip kendi tıbbi binamızda gerçekleştiriyoruz."

İstanbul'un saç ekimi alanında küresel bir merkez haline geldiğini belirten Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, uygun maliyetli sağlık hizmetleri, uluslararası eğitim almış uzmanları ve modern altyapısıyla saç ekiminde dünya lideri konumunda. Smile Hair Clinic olarak 80'den fazla ülkeden hastaya hizmet veriyor, yalnızca saç ekimi değil; güvenli ve konforlu bir tedavi deneyimi sunuyoruz."

SMİLE HAİR CLİNİC HAKKINDA

İstanbul merkezli Smile Hair Clinic, saç ekiminde uzman Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin tarafından kurulmuştur. Tüm operasyonlar yalnızca lisanslı ve deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Klinik, uluslararası hijyen standartlarına bağlılığı ve doğal, kalıcı sonuçlara odaklanan yenilikçi teknikleriyle öne çıkar.

Smile Hair Clinic, TEMOS International Healthcare Accreditation tarafından A-Rated sertifika ile akredite edilmiştir. Bu akreditasyon; hasta güvenliği, klinik sonuçlar ve süreç yönetiminde küresel uygulamalara uyumu belgelendirir.