Bir dönemin sevilen spor spikerlerinden Sabri Ugan, pazar günü öğle saatlerinde, üç aydır pankreas kanserinden tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, kardeşi gazeteci Raif Ugan duyurdu.

Cenazesi Vasiyeti Üzerine Babasının Üzerine Defnedilecek

Sakaryalı gazeteci ve spiker Sabri Ugan’ın ölmeden önce kardeşine vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyetinde cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii’nde kılınmasını ve babasının mezarının üzerine defnedilmek istediğini belirten Ugan’ın bu talebi yerine getirilecek.

İstanbul’da Anma Töreni Düzenlenecek

01 Temmuz Salı günü saat 10.30’da Levent Spor Yazarları Derneği’nde Ugan için bir anma töreni düzenlenecek. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Sakarya’da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

İstanbul’daki törenin ardından Sabri Ugan’ın naaşı Sakarya’ya götürülecek. Adapazarı Orhan Camii’nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından, Emirdağ Mezarlığı’nda aile kabristanına, babasının üzerine defnedilecek.