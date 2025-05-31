Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesi için önce Moskova'da ardında Kiev'de temaslarda bulundu. Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Bakan Fidan, akşam saatlerinde Kiev'deki temaslarını tamamladı. Fidan, ikili ve heyetler arası görüşmelerinden sonra saat 22.00 sıralarında Kiev'den trenle Polonya'ya hareket etti. Fidan, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması nedeniyle dünya liderlerinin de Ukrayna ziyaretlerinde kullandığı 'Diplomasi treni' olarak adlandırılan trenle yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından sabah saatlerinde Polonya'nın Przemsyl kentine ulaştı. Bakan Fidan, trende basın mensuplarıyla sohbet ederek, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde son duruma ilişkin bilgi verdi.

UKRAYNA TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Rusya-Ukrayna arasındaki yeni tur müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da hazır olacaklarını duyurması ardından Ukrayna'nın da bu teklife olumlu baktığı ve heyetin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki yeni tur görüşmelerin pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor. (DHA)