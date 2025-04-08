Edirne'de, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldığı iddia edilen 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. Ayrıca, rüşvet verdiği belirlenen 350 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik takip çalışmaları sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, ülkeye giriş-çıkış yapan şahıslardan rüşvet aldıkları belirlendi. Yapılan tespitler üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gümrük kapısındaki peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Jandarma ekipleri, bu kameralar aracılığıyla rüşvet aldıkları tespit edilen 38 gümrük muhafaza memurunun adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon sonucunda, şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 Türk Lirası ele geçirildi.

Ayrıca, rüşvet verdiği belirlenen 350 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon devam ederken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürmekte.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)