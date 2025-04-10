Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2025 yılı Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarını değerlendirdi. Kuruoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sonuçlar, ne şeffaf, ne adil, ne de ölçülebilir kriterlere dayanmaktadır” dedi.

MEB’E GÜVEN KALMADI

Başkan Kuruoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Atamaların hiçbir somut kritere göre yapılmıyor oluşu, zaten başlı başına bu sistemdeki sorunun özüdür. Kimin hangi gerekçeyle atandığı belirsiz, kimin neden dışarıda bırakıldığı ise tamamen muammadır.Eğitim çalışanları bir kez daha, “Emek değil, ilişkiler mi belirleyici oldu” sorusuyla yüz yüze bırakılmıştır. Bu atamalarda; liyakat aranmamıştır, objektif ve somut değerlendirme ölçütleri uygulanmamıştır, yer değiştirme puanları tamamen görmezden gelinmiştir. Bugün gelinen noktada, Öğretmenlerde ve idarecilerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı ciddi bir güvensizlik oluşmuştur. Eğitimcilerin aklında artık şu sorular var: Ne yaparsam yapayım değerim fark edilmeyecek mi? Yılların emeği, torpilin gölgesinde mi kalacak? Bu tablo yalnızca öğretmenleri değil, doğrudan öğrencileri, velileri ve ülkenin eğitim geleceğini tehdit etmektedir. Adaletin, liyakatın, somut kıstasların, şeffaflığın olmadığı bir yerde; başarı olmaz, umut yeşermez, güven kalmaz. Bu süreci yönetenleri ve bu adaletsizliğe sessiz kalanları şiddetle kınıyoruz. Güvenin yerle bir edildiği bu sistem, eğitim camiasında derin yaralar açmıştır. Eğitimde adalet, liyakat ve şeffaflık sağlanana kadar susmayacağız!”