Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı görüşmede Pezeşkiyan şunları söyledi:

“Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir. Müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız.”

Malezya Başbakanı İbrahim ise, İsrail'in nükleer politikalarına tepki göstererek şunları kaydetti:

“İsrail tüm nükleer yeteneklere sahipken, diğer ülkeleri meşru haklarından mahrum bırakmak istemesi kabul edilemez.”

Umman Sultanı ile Görüşme: "Barış İçin İş Birliği Yapabiliriz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde ise bölgesel iş birliği çağrısında bulundu:

“Birlikte iş birliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz.”

Pezeşkiyan ayrıca, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak ABD’nin doğrudan müdahalesinin İran’ı yanıt vermeye zorladığını dile getirdi.

Umman Sultanı ise İran’ın Katar’a yönelik saldırı niyeti olmadığını bildiklerini belirterek:

“İran halkının haklarını savunma çabalarını destekliyoruz.” dedi.

Bölgede Barış Sinyalleri mi Geliyor?

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde diplomatik diyalog ve barışçıl çözüm arayışlarını öne çıkarıyor. İran’ın ateşkese uyma şartını İsrail’in tutumuna bağlaması ise dikkat çekiyor.