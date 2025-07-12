FIBA’nın resmi açıklamasına göre Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup’ta grup aşamasına doğrudan katılım hakkı kazanan 13 kulüp arasında yer aldı. Turnuvada ayrıca İspanyol temsilcileri Zaragoza ve Bilbao, İtalyan Sassari, Fransız Dijon ve Hırvat devi Cedevita gibi güçlü takımlar da yer alacak.

Turnuvada 40 Takım Mücadele Edecek

Toplamda 40 takımın yer alacağı FIBA Europe Cup 2025–2026 sezonu, 10 gruptan oluşacak. Grup birincileri ve en iyi ikinci sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Turnuvaya, Europe Cup elemelerinden gelen takımların yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan elenen ekipler de dahil olacak.

Grup Kura Çekimi 23 Temmuz’da Münih’te

Yeni sezonun grup fikstürleri ve eşleşmeleri 23 Temmuz 2025’te Almanya’nın Münih kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Petkimspor’dan Açıklama: “Aliağa’nın Enerjisi Avrupa Sahnesinde”

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aliağa’nın enerjisi Avrupa sahnesinde! FIBA Europe Cup 2025–2026 sezonunda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu sezon turnuvaya doğrudan grup aşamasında katılım sağlayacak 13 takım arasında yer alacağız. Toplam 40 takımın mücadele edeceği turnuva, 10 gruptan oluşacak. Grup birincileri ve en iyi ikinci takımlar bir üst tura yükselecek.”

Aliağa Petkimspor’un Avrupa Serüveni Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Petkimspor, bu yıl FIBA Europe Cup’ta başarı arayacak. Türkiye’yi temsil edecek olan ekip, güçlü rakipleri karşısında yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.