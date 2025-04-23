Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ulaşım hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, personel servis taşımacılığına yönelik önemli bir değişiklik hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeye göre, kamu personelinin taşınmasında kullanılan servis araçlarında uygulanan yaş sınırı artırıldı. Artık bu araçlar, imal edildikleri yıldan sonraki ilk takvim yılı baz alınarak, en fazla 21 yaşında olabilecek. Önceki uygulamada bu sınır 19 yaş olarak belirlenmişti. Böylece, kamu hizmetlerinde kullanılan servis araçlarının daha uzun süreyle sistemde kalabilmesinin önü açıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, kamu kurumlarının servis araçlarını yenileme süreci de yeniden şekillenecek. Araç filolarının belirli periyotlarla yenilenmesi gerekliliği, yeni yaş sınırı sayesinde bir nebze esnetilmiş olacak.

Yayımlanan yönetmeliğin tüm hükümleri ise Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.