Türkiye’nin kamu yönetimleri, özel kesim ve halk arasındaki ilişkilerde sorunlar, zorluklar, adaletsizlikler sürüyor. Sorunları olmayan hiçbir ülke yok sanırım Dünya’da, ancak canım ülkemdekiler oldukça ağır.

Çocuklar için çok ağır, kadınlar için çok ağır, ileri yaşlılar için çok ağır, gençler için çok ağır, emekliler için çok ağır, doktorlar ve eğitimciler başta olmak üzere bilim insanları için çok ağır, toplumda engelli diye tanımlanan farklı yurttaşlarımız için çok ağır, dar gelirliler için çok ağır, işsizler için siz bulun ağır’dan önceki veya sonraki kelimeyi veya kelimeleri.

Havası, suyu ve toprağı şiddet etkisi yapacak kadar kirlenmeye başlayan, daha doğru bir anlatımla insan tarafından kirletilen Dünya, çok ağır sorunları hangi alanda yaşamıyor ki. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik sorunları ülkemde de, Dünya’da da taşınması çok zor hale geldi. Tümü de insan kaynaklı. Çünkü, bu sorunların ana üreticisi olan insan soyu, şiddetsiz iletişimi ve demokrasiyi sağlayamadı, insana, hayvana ve doğaya yönelik şiddeti önleyemedi.

Bu şu demek. Sevgi, dostluk ve huzur içinde yaşanabilecek kadar geniş ve kaynakları bol bir Dünya’yı, insan soyu canlı cansız tüm varlıklara dar ediyor. Kanımca insanın Dünya’da ortaya çıkışından itibaren.

Bir de Ülkemin ve Dünya’nın sönmeyen parlaklığına bir bakalım. Bu parlaklık bildiğimiz ışıktan gelmiyor. İnsan türünden geliyor. Hangi insan türünden derseniz, kadın-erkek gönüllü insan türünden, gönüllü kahramanlardan. Bu kahramanlar, yerin üstünde her yerdeler. Her ülkede, her kültürde, her inançta, her düzende, her düzensizlikte, her demokraside, her baskıcı yönetimlerde varlar gönüllü kahramanlar.

Ömrümün çok büyük bölümü, evim, yurdum Türkiye’de gönüllü kahramanlarının arasında geçti, geçiyor.

Gönüllü kahramanların yaşattığı yuvalardan birisi de Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği. Gerekli bilgilere internet sitelerinde ulaşmanız çok kolay.

Merkezi İstanbul olan Derneğin Başkanlığını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Bora Akçaer (Ankara) yürütüyor. Dernekte, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaleağası, Genel Sekreter Prof. Dr. Sevda Erer Özbek ve üye olarak da Prof. Dr. Gençer Genç ile Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı gönüllü görev yapıyorlar.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Ankara’da, Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonunda, “Parkinson Hastalığı Günü ve Haftası” kapsamında, hastaların katıldığı bir seminer ve ardından da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Akçaer ile Prof. Dr. Hakan Kaleağası, Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı, Prof. Dr. Gençer Genç ve Prof. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ, Parkinson hastalığı konusunda bilgiler verdiler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Bilim insanları basın toplantısında, Parkinson hastalığının tedavi ile yok edici bir yönteminin şimdilik bulunmadığını, hastalığın durdurulması veya yavaşlatılması, böylece hastaların olabildiğince mutlu yaşaması ve toplumda farkındalığın arttırılması için çalıştıklarını belirttiler.

5 Bilim insanının, bir hafta sonu ve gönüllü olarak böyle bir etkinliği düzenlemelerinden ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşlarının desteğinden dolayı kutluyoruz, kutluyorum.

Hastalarda, ailelerde ve toplumda böyle bir farkındalığın arttırılmasına çok gerek var. Böyle gönüllü kahramanların ve bilim insanlarının desteklenmesini, Hükümetin, siyasi partilerin ve tüm yurttaşların ana görevleri olarak algılamalıyız.

Türkiye; eğitim ve sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşların erişimine uygun ve donanımlı hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının hiçbir sorun yaşamaması, eğitimin bilimsel ve laik temellere dayalı olarak yürütülmesi, giderlerin, kamu ve özel ayırımı yapmaksızın genel bütçeden karşılanması, gerçek anlamı ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız olarak yürütülmesi konusunda yıl değil, gün, ay yitirmemelidir.

Haydi Türkiye’mizin melek kişilikli insanları, her yerde ve her zaman kadın-erkek birlikte, dayanışma içinde, yerin üstündeki gerçek cennet için, haydi…