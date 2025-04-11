Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat havzasında yer alan ve 7 bin yıllık köklü bir tarihe sahip Palu ilçesinin simgelerinden biri olan Palu Kalesi, kazı çalışmaları ile yeniden gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Urartu Kralı Menuas tarafından Murat Nehri kıyısında inşa edildiği bilinen kale, kaya mezarları, çivi yazılı kitabeler, tüneller, tapınaklar, sarnıçlar ve nişler gibi birçok önemli kalıntıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan yapılar da kalede yer alıyor. Kuzey ve batısı sarp kayalıklarla, güney kısmı ise Murat Nehri ile çevrili olan, tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılan Palu Kalesi, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ‘Göğe baş uzatmış bir kale’ sözleriyle tanımlanıyor.

‘HEDEFİMİZ TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK’

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Numan Hatipoğlu, “Bu proje ile hedefimiz, Palu Kalesi’ni yalnızca tarih tutkunları için değil, aynı zamanda turistler için de cazibe merkezi haline getirmek. Tarihi mirasımızın ortaya çıkarılması, hem turizme hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak” dedi.(DHA)