Türk girişimciler için bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul COM.E ON Forum 2025’te, Rusya'nın en büyük sınır ötesi e-ticaret platformu Ozon Global, Türk satıcılar için uygulanan komisyon oranlarında önemli bir indirime gittiğini açıkladı. Platformdaki tüm ürün kategorileri için geçerli olacak satış komisyon oranı yalnızca %5 olarak belirlendi. Bu oran, önceki %20’ye varan komisyonlarla karşılaştırıldığında ortalama dört kat daha düşük. Yeni şartlar, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Türk girişimciler için Rusya pazarında satış yapmayı çok daha kârlı hale getirecek.

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, bu stratejik kararla Türk markaları ve üreticilerinin Rusya pazarındaki kârlılığını artırmayı ve maliyetler üzerinde tam şeffaflık ve kontrol sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Hedefimiz, Türkiye ile Rusya arasında en kârlı ve verimli ticaret köprüsünü kurmak. Komisyonu %5’e indirmek, Türk iş ortaklarımızın büyümesine doğrudan yapılan bir yatırımdır. Onların maksimum kâr marjıyla büyüyebilmeleri için finansal engelleri ortadan kaldırıyoruz.” dedi

Ozon Global Türkiye, ayrıca satıcılar için daha şeffaf bir indirim modeline geçiyor. Önceki sistemde indirimler, platform tarafından tek taraflı finanse ediliyordu ve satıcıların bu süreç üzerinde kontrolü yoktu. Yeni modelde ise satıcıların platform üzerindeki tanıtım faaliyetleri için ayırdıkları bütçe, doğrudan kendi ürünlerine uygulanacak indirimler için yeniden kullanılacak. Bu da girişimcilerin reklam harcamalarının doğrudan talebi artıracak şekilde kullanıldığından emin olmalarını sağlayarak, harcamalarının etkinliğini artırıyor.

Türk satıcıların Rusya pazarına girişini kolaylaştırmak için Ozon Global Türkiye, kayıt sürecini de önemli ölçüde kolaylaştırdı. Önceden, yeni satıcılar yalnızca ticaret lisansları onaylandıktan sonra satışa başlayabiliyordu. Artık girişimciler, kayıt işleminin hemen ardından lisans onayını beklemelerine gerek kalmadan ürün kartlarını platforma yüklemeye başlayabilecek. Bu da Rusya pazarına daha giriş yapmalarını ve satışa hemen başlamalarını sağlayacak.

Ozon Global, 2022 yılının ağustos ayında İstanbul ofisini açmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. Şubat 2025’ten bu yana ise Türk satıcılar, Ozon Global üzerinden sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’da da ürün satışı yapabiliyor. 2025 yılının ikinci çeyreği sonunda, platformdaki Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1,5 kat artarken, Türkiye'den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.