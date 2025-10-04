Taksici Samet Aygün, dün akşam saatlerinde durağa gelen acil çağrı üzerine Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ne yolcu almaya gitti. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu hamile kadın ve ailesini alan Aygün, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Bu sırada kadının doğum sancıları arttı. Bir anda arkadan bebek sesi duyan Aygün, kadını hızla hastaneye yetiştirdi. Dünyaya gözlerini takside açan bebeğin, göbek bağı ise hemşireler tarafından yine aracın içinde kesildi. Hastaneye taşınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğe ise ‘Yesen’ adı verildiği belirtildi.

'O AN ANLATILMAZ, YAŞANIR'

Hastaneye giderken bebek sesini duyunca çok heyecanlandığını ve unutulmaz bir an yaşadığını anlatan taksici Samet Aygün, "Durağa acil bir telefon geldi. Adrese gittiğimde hamile kadını ve ailesini alıp hastaneye doğru yola çıktım. Yolda doğum gerçekleşti. Arkadan gelen bebek sesini duyunca hepimizin eli ayağına dolaştı. Büyük şoka uğradık. Hastaneye vardığımızda hemşireler gelip bebeğin göbek bağını taksi içinde kestiler. Anne ve bebeği içeriye aldılar. Sağlık durumları çok iyiymiş. İsmini ne koyacaksınız diye sorduğumda ‘Yesen’ adını vereceklerini söylediler. O an anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.

Bundan sonra ailenin taksi ihtiyacının ücretsiz karşılanacağını söyleyen Aygün, "Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Zaten 5-6 ay önce taksiciliğe başlamıştım. Bu olay ilkti ve unutulmaz bir andı. Hala şoktayım, mutluyuz. Allah olmayanlara da nasip etsin. Yesen bebek ve ailesine tüm taksi hizmetimiz bundan sonra ücretsizdir" diye konuştu. (DHA)