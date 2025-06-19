Özel, “Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında, Mehmet Pehlivan’ın yalnızca savunma görevini yerine getirdiğini belirten Özel, “Mehmet Pehlivan savunduğu kişi için cezaevine konuldu. Bu bir hukuk garabetidir.” dedi.

“Bu Bir Kumpastır, MASAK Raporunu Çökerttiği İçin Tutuklandı”

Pehlivan’ın, İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını çürüten belgeleri ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, “98 liranın rüşvet değil, kredi olduğunu ispatladı. MASAK raporunun yüzde 70’inin yalan olduğunu gösterdi. İşte bu yüzden susturulmak istendi” dedi.

Özel, “Böyle kumpas mı olur? Bir kişinin avukatını içeri atmak ne demek? Savunma hakkını yok sayan hakimlere soruyorum: Aynı hukuk fakültelerinde okumadık mı?” ifadeleriyle yargı mensuplarını da eleştirdi.

“19 Mart Darbesi’nin Üçüncü Ayı: Bu da Oldu”

Açıklamasının sonunda “Bugün 19 Mart Darbesi'nin üçüncü ayı ve sonunda bu da oldu” diyen Özel, yaşananların sadece bir kişiye değil, tüm hukuk sistemine yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

CHP liderinin sert tepkisi, siyaset ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi, hem adli sürece hem de kamuoyunun göstereceği tepkiye çevrildi.