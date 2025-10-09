Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı 12 maddelik açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) devam eden cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

“Kıbrıs bizim milli davamızdır”

Özgür Özel açıklamasında, Kıbrıs meselesinin Türkiye için sadece askeri bir güvenlik sorunu değil, bir varoluş meselesi olduğunu vurgularken, CHP'nin bu konuda tarihi bir mirası ve sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı. Özel, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın CHP lideri Bülent Ecevit'in öncülüğünde gerçekleştiğini ifade ederek, partilerinin her zaman Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

“KKTC’ye müdahale edilmesi en çok Kıbrıs Türklerine zarar verir”

CHP Lideri Özel’in açıklamasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının , Kıbrıs Türklerinin uluslararası alandaki en önemli temsili olduğuna dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk toplumunun eşitlik mücadelesinin tarihsel önemi vurgulandı ve bu mücadeleye zarar verecek her tür siyasi müdahaleye karşı uyarıda bulunuldu.

Türkiye'deki tüm siyasi aktörlerin ve kurumların, KKTC halkının iradesine saygılı davranması gerektiği belirtildi.

"KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıtmak istiyorsak, önce biz ona öyle davranmalıyız" mesajı verildi.

“Sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin iradesi yansıtılmalı”

Özgür Özel, seçim sonuçlarının kim tarafından kazanıldığından bağımsız olarak, önemli olanın Kıbrıs Türklerinin iradesinin müzakere süreçlerine eksiksiz yansıtılması olduğunu söyledi. Açıklamada, “Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşmak için bu şarttır” ifadesi dikkat çekti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri



1) Cumhuriyet Halk Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam etmekte olan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip etmektedir.



2) Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Dış politika gündemimizin her zaman en öncelikli başlığıdır.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 9, 2025