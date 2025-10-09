Çankırı’da 24 yıldır devam eden paleontolojik kazılarda, bu yıl büyük bir keşfe imza atıldı. Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’nde zürafaya ait, neredeyse hiç bozulmamış bir kafatası fosili gün yüzüne çıkarıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol’un başkanlığında yürütülen kazılar, bu sezon da dikkat çekici sonuçlar vermeye devam ediyor.

Kazı çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan kafatası fosilinin 7 ila 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bu fosilin Anadolu’da şimdiye kadar bulunan en sağlam zürafa kafatası olduğunu belirterek, fosilin yeni bir türe ait olabileceğini vurguladı.

“Çankırı’da şimdiye kadar 4 zürafa türü tespit ettik. Bu fosil, beşinci tür olarak tanımlanabilir. Bilimsel analizler sürüyor.” – Prof. Dr. Ayla Sevim Erol

24 Yılda 43 Farklı Türe Ait 4.516 Fosil

Kazıların başladığı günden bu yana Çorakyerler’de; at, fil ve zürafa ataları başta olmak üzere kılıç dişli kediler, ayılar, su samurları, oklu kirpiler, domuzgiller ve gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4.516 adet fosil gün yüzüne çıkarıldı.

Bu sezon ayrıca, yeni bir türe ait olabileceği değerlendirilen bir gergedan kafatası ile yaban domuzlarına ait çok sayıda fosil de bulundu.

Türkiye’de Antropoloji Çalışmalarının 100. Yılına Özel Kongre

2025 yılı, Türkiye’de antropoloji çalışmalarının 100. yılı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, 24-26 Ekim tarihlerinde Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası kongrede, Çorakyerler’deki buluntular da bilim dünyasıyla paylaşılacak.

“Çorakyerler, sürprizlerle dolu bir alan. Her sezon yeni bir türle karşılaşmamız artık bizi şaşırtmıyor.” – Prof. Dr. Ayla Sevim Erol