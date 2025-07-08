Abbas SATIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti.

TABUTU BİRLİKTE OMUZLADILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazından sonra tabutu birlikte taşıp, cenaze aracına kadar götürdüler. Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurladı. Günsel Tan, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.