Magazin gündemi geçtiğimiz hafta sürpriz bir aşkla çalkalandı. Ünlü sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl, Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenerek yeni bir aşka yelken açtıklarını adeta ilan etti. İkilinin samimi halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ilişkileri geçmiş dostlukları da gündeme taşıdı.

Ece Erken’in, Sinan Akçıl’ın eski eşi oyuncu Burcu Kıratlı ile bir dönem yakın arkadaş olması, bu aşkı daha da tartışmalı hale getirdi. Sosyal medyada "enişte" esprileri kısa sürede dolaşıma girerken, kullanıcı yorumları adeta gündemi belirledi. Erken ise tüm eleştirilere rağmen yaptığı açıklamada, "Bırakın mutlu olayım" diyerek ilişkisini savunmuştu.

“Huzursuzluk Veren Hiçbir Şeyin Parçası Olmak İstemiyorum”

Magazin dünyasında çok konuşulan Ece Erken ve Sinan Akçıl ilişkisi sona erdi. Beklenen açıklama dün akşam geldi. Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı resmen duyurdu.

Paylaşımında duygusal yorgunluğunu dile getiren Erken, “Tadımı kaçıran kimseyi hayatımda istemiyorum. Huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik” sözleriyle ilişkisini noktaladığını açıkça ifade etti.

Ece Erken’in bu açıklaması, hem duygusal sınırlarını ortaya koyması hem de yaşadığı ilişkiye net bir şekilde son vermesi açısından dikkat çekti. Erken’in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve destek mesajları aldı.

“Ece Erken’i Her Zaman Güzel Hatırlayacağım”

Ece Erken’in sosyal medya üzerinden duyurduğu ayrılık açıklamasının ardından, Sinan Akçıl da sessizliğini bozdu. Kamuoyunda çıkan iddialara sert bir dille yanıt veren Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hem eleştirilere tepki gösterdi hem de Ece Erken’e olan saygısını dile getirdi.

"İlişkileri 3 gün sürdü" yorumlarına sitem eden Akçıl, “Ece, üç gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor. Bu birliktelik 1-2 aydır devam eden bir ilişkidir ve bazı fikir ayrılıkları nedeniyle sona ermiş olabilir” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kullanılan "enişte" yakıştırmasına da tepki gösteren Akçıl, “Yalan söyleyenler, geçmişi gündeme getirip iftiralar atanlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları fazla sevinmesin. Ece Erken'i her zaman başarılı bir kadın ve mükemmel bir anne olarak hatırlayacağım” dedi.