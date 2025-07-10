Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla düzenlediği mitinglerin bu haftaki durağını Adana olarak ilan etti. Miting, Adana’nın merkez noktalarından biri olan Uğur Mumcu Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı demokrasi mitingleri her hafta bir ilde ve İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenmeye devam ediyor. Bu haftaki mitingin adresi ise, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar nedeniyle Adana oldu.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun ve Zeydan Karalar’ın mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve hapis cezası Yargıtay’da onaylanan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı şöyleydi:

“Güzel Adana'nın yiğit insanları, Adana kendine has kültürüyle çok özel bir şehirdir. Yıllardır bu özel şehre hak ettiği değeri vermeyenler şimdi Adana'nın iradesine el koymaya kalkıyorlar. Zeydan Karalar, Adana'nın ta kendisidir. Onun özgürlüğüne uzanan el, Adanalılara uzanmıştır. Adanalılar Allah'ına kadar Cumhuriyetçidir, Allah'ına kadar demokrattır. Adalıları yıldıramazlar. Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye bu topraklarda mertlik kazanacak, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak.”

Zeydan Karalar Cezaevinden Konuştu: “Bu dava şahsıma değil, demokrasiye açılmıştır”

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajı miting alanında okundu: “Adanalı kardeşlerim, canlarım, Sizi beni ne kadar sevdiğinizi ve güvendiğinizi biliyorum. Bu davanın sadece şahsıma açılmadığını, partimize ve demokrasi mücadelemize karşı yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Bizde hata olabilir ama para işi olmaz. Bunu tüm Türkiye bilir.

Aynı dosyada bir kişiye serbestlik verilirken bana tutukluluk kararı verilmesi Türk adaleti açısından son derece üzücüdür. Bu tutuklamanın siyasi olduğu açıktır. Neden burada olduğumu biliyorum. Kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu bozmaz, asla taviz vermez. Mücadeleye devam edeceğim. Hepinize sevgiyle sarılıyorum.”

Özgür Özel: “Bu Kumpaslara Geçit Vermeyeceğiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise meydanı dolduran kalabalığa hitabında şu açıklamaları yaptı:

“Dediler ki bu meydan bir günde dolmaz. Görüyor musunuz Zeydan Başkan? 250 bin hemşehrin bu akşam burada sana sahip çıkıyor.

Adana, evladına ve iradesine sahip çıkıyor. Bu kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya! 19 Mart sabahı, sabahın erken saatlerinde diplomayı iptal edenler, Ekrem İmamoğlu’nun kapısına dayanarak bir darbe girişiminde bulundular. Şimdi aynı eller, aynı karanlık odaklar Zeydan Karalar üzerinden Adana’ya diz çöktürmeye çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki Adana boyun eğmez!

Zeydan Karalar bir kişiden ibaret değildir. O, Adana halkının seçilmiş iradesidir. Burada sadece Zeydan Başkan’a değil, 1 milyon 100 bin Adanalının oyuna kelepçe vurdular. Ama biz o kelepçeyi sökeceğiz! Sandıktan çıkan iradeyi mahkeme salonlarında boğmalarına izin vermeyeceğiz.

Biz demokrasiye, halkın oyuna, özgürlüklere sahip çıkacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız.”