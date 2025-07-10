Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Kulübün yeni sezon hedeflerini ve transfer çalışmalarını paylaşan Sungur, Süper Lig'de kalıcı bir başarı hedeflediklerini vurguladı.

“Gençlerbirliği ait olduğu yere döndü”

Kırmızı-siyahlıların Süper Lig’e yükselmesini, “ait olduğu yere dönüş” olarak tanımlayan Sungur, “1. Lig’de ekonomik anlamda çok büyük zorluklar yaşadık. Ancak kısıtlı bütçemiz ve güçlü bir yönetim iradesiyle bu başarıyı elde ettik. Süper Lig’de daha fazla imkan var. Bu çıkış büyük bir başarıdır” diye konuştu.

“Süper Lig’de en fazla kalan 7 takımdan biriyiz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği mali genel kuruldan da örnek veren Sungur, Gençlerbirliği markasının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Orada bir kez daha gördüm ki, Gençlerbirliği ismi büyük bir değer taşıyor. Herkes ‘hoş geldin’ değil, ‘hayırlı olsun’ dedi. Çünkü biz bu ligin köklü takımlarından biriyiz. Süper Lig tarihinde en uzun süre yer alan yedinci kulübüz” dedi.

Transfer Çalışmaları Hız Kazandı

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Osman Sungur, transfer süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kadromuzu kaleci transferiyle güçlendirmeye başladık. Ardından sağ bek, sol bek ve stoper hamleleri gelecek. Bu süreçte acele etmiyoruz çünkü çok fazla alternatif var. 9 kişilik bir ekibimiz gece gündüz dünyanın dört bir yanından oyuncu izliyor. Daha önce Türkiye'de oynamamış yabancı futbolcularla da görüşmelerimiz sürüyor. İyi bir takım kuracağız. Çünkü Ankara, artık başarıya çok aç bir şehir. Başkentimizin Süper Lig’de sadece bir temsilcisi var.”