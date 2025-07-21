Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 19 Temmuz’da Trabzon’da düzenlediği mitingde kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yazılı ve sözlü açıklamalarla yanıt verdi. Başkan Genç, “Beni ve belediyemizi itibarsızlaştırmaya yönelik açık bir iftiradır. Sayın Özgür Özel’i, Trabzon halkından, belediyemizden ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bahsi Geçen Firma ile 2020'den Bu Yana Çalışmadık"

Genç, Özgür Özel’in, belediyesinin adı geçen bir firmayla suç teşkil eden bir ihale ilişkisi olduğu iddiasını yalanladı. Başkan Genç, söz konusu firmanın yalnızca 2015-2020 yılları arasında araç kiralama ve personel taşımacılığı hizmeti verdiğini belirterek, “31 Mayıs 2020 sonrası bu firma ile hiçbir sözleşme imzalanmamıştır. Açık ihalelerde en uygun teklifi veren firmalarla devam edilmiştir” dedi.

"Ağır İthamlarla Suç İşledi"

Özel’in açıklamalarını ağır ithamlar olarak nitelendiren Genç, “Bu şekilde algı oluşturmak, sadece siyasi etikle değil, hukuki sorumlulukla da bağdaşmaz. Sayın Özgür Özel’in söyledikleri açıkça suçtur. İddia eden ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde bu bir iftiradır” diye konuştu.

"Trabzon Halkı Beni İki Kez Tescilledi"

Ahmet Metin Genç, seçimle gelen bir belediye başkanı olduğunu ve halkın güvenini kazandığını vurguladı. “Ortahisar Belediye Başkanlığı dönemimde yüzde 51, ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 60’a ulaşan destekle bu makama geldim. Halkımızın iradesi bizim en büyük itibar kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

"İftar Yemeği Masrafları Bilinçli Olarak Çarpıtıldı"

Özgür Özel’in iftar yemekleriyle ilgili rakamsal eleştirilerine de yanıt veren Başkan Genç, “Sayın Özel 18 milyon lira harcandığını iddia etti. Bu bilgi yanlıştır. Ramazan ayında 126 bin 78 kişiye hizmet verdik ve toplamda 71 milyon 546 bin lira harcama yaptık. Ortahisar Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerin de bu hizmetleri vermesi gerekir” dedi.

Raylı Sistem Projesi Açıklaması: "Sözümün Arkasındayım"

Raylı Sistem Projesi hakkında da bilgi veren Genç, projenin hayata geçirileceğini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, “Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalandı. Proje tamamlandığında Akyazı-Meydan hattı bu dönem içinde hayata geçecek” dedi.

"Özgür Özel’in Üslubu Yakışık Almıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarındaki dilin siyasi nezaket sınırlarını aştığını savunan Genç, “Sayın Özel’in kullandığı ifadeler, siyasetçiye hele ki bir ana muhalefet liderine yakışmıyor. Siyaset üretilemediği yerde algı ve iftira üretiliyor. Atatürk’ün kurduğu bir partinin bu hâle düşmesi üzücüdür” diye konuştu.

"Hukuki ve Cezai Süreci Başlatacağız"

Başkan Genç, şahsına ve kurumuna yönelik asılsız iddialara karşı yasal süreç başlatacaklarını duyurdu. “Avukatlarımıza gerekli talimatı verdim. Hem şahsım hem de Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına hukuki ve cezai süreçleri başlatacağız. Bu mesnetsiz iftiralarla mücadelemizi hukuk zemininde sürdüreceğiz” dedi.