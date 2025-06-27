Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Tüm Eczacılar Temin ve Tevzi Kooperatifi kurucusu Neşe Güleryüzü ölüm yıldönümünde andı.

"Mesleğini yaparken acımasızca katledildi"

Genel Başkan Özel'in ifadeleri şöyle: Neşe Gülersoy, 27 Haziran 1979’da, beyaz önlüğü ve elinde kalemiyle, büyük bir özveriyle mesleğini yaparken acımasızca katledildi. Manisa Tüm Eczacılar Temin ve Tevzi Kooperatifi kurucusu, parti üyemiz Neşe Gülersoy’u ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Neşe Güleryüz kimdir?

Neşe Gülersoy (aynı zamanda “Neşe Güleyüz” olarak da anılıyor), 3 Mart 1950 doğumlu bir Türk eczacı, siyasetçi ve kooperatif öncüsüdür. Manisa Tüm Eczacılar Temin ve Tevzi Kooperatifi (MEDAK) başta olmak üzere Türkiye’deki ecza kooperatifçiliği hareketinin kurucularındandır

İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve kooperatifçilik alanında aktif rol oynadı.1979 Şubat ayında Hatay ve Silifke’de eczacı kooperatifleri kurulması sürecine katkıda bulunurken, Manisa’da da MEDAK’ın kuruluşuna öncülük etti.

Ne olmuştu?

27 Haziran 1979'da Manisa’daki Afiyet (Yeni Afiyet) Eczanesi'nde görevi başındayken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay Manisa’da o yıl toplam üç eczacının öldürülmesiyle aynı döneme denk geldi. Her yıl Manisa Eczacı Odası, İzmir Eczacı Odası ve Bursa gibi yerlerde mezarı başında anma törenleri yapılarak anılıyor. CHP Manisa teşkilatı da “parti üyesi” olarak onu saygıyla anıyor.