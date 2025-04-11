Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, mart ayının sonunda hayatını kaybeden Resmiye Açıkel için, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’e taziye ziyaretinde bulundu. CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in Açıkel ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Özgür Özel’e, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti. Ziyaretin ardından herhangi bir basın açıklaması yapılmazken, CHP Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirmede taziye ziyaretlerinin süreceği kaydedildi.

Bu tür ziyaretlerle parti içindeki dayanışma ve birlik mesajlarını pekiştirmeye devam eden CHP, vefat eden Resmiye Açıkel için bir kez daha rahmet dileklerini iletti.