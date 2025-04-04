Özbekistan’ın ev sahipliğinde 5-9 Nisan tarihleri arasında, başkent Taşkent'te 'Toplumsal Kalkınma ve Adalet İçin Parlamenter Eylem' temasıyla düzenlenecek PAB 150'nci Genel Kurulu'nda, 'Yoksulluğun ortadan kaldırılması', 'İnsana yakışır iş imkanlarının desteklenmesi', 'Sosyal kapsayıcılığın artırılması' ve 'Dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi' başlıkları ele alınacak. PAB Genel Kurulu'nda, 'Filistin'de İki Devletli Çözümün İlerletilmesi' ve 'Çatışmaların Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Azaltılması' konularında karar tasarıları da oylanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu dolayısıyla Özbekistan’ı ziyaret edecek. Kurtulmuş, PAB 150'nci Genel Kurulu’na hitap edecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Birinci Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Zirvesi ve Genel Kurul öncesinde basına yaptığı açıklamada, “Orta Asya artık tarihin kıyısında değil, kendi stratejik gündemini şekillendiren ve dinamik bir şekilde gelişen bir bölgeye dönüşüyor. Bölgedeki siyasi konsolidasyon, elde edilen yüksek güven düzeyi ve ortak ekonomik girişimler sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar yaratmıştır. Özbekistan, Orta Asya Beşlisi dönem başkanlığı sırasında üç kilit alana özel önem verecektir: bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik” ifadelerini kullandı.