Son zamanların fenomen dizisi Uzak Şehir’in yıldızı Ozan Akbaba’nın başrol oynadığı filmin Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon’da özel gösterimi yapıldı.

PTT sponsorluğunda gerçekleştirilen gösterime Ozan Akbaba, Deniz Barut, Fırat Çelik, Yasin Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Yapımcı Polat Yağcı ve filmin yönetmeni Yüksel Aksu’ da katılım sağladı.

Ünlü oyuncular PTT Çalışanları ve aileleriyle birlikte Bak Postacı Geliyor filmini izledi.

Yapılan etkinliğe ilgi yoğundu fakat basın mensuplarına yer ayrılmaması ufak bir karmaşaya neden oldu.