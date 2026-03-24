ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’da yakın zamanda barış sağlanabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda kısa süreli rahatlama sağladı. Ancak İran cephesinden yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine ilişkin mesajlar, küresel risk algısını yeniden yükseltti.

Hürmüz Boğazı Gerilimi Tırmanıyor

Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açması için verdiği 48 saatlik süre sona erdi. ABD yönetimi, İran’daki enerji altyapısına yönelik olası askeri operasyonları ise 5 günlüğüne erteleme kararı aldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadığını belirterek, piyasalardaki dalgalanmaların “manipülasyon” olduğunu savundu.

Petrol Fiyatları Yeniden Yükselişte

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Fed Politikalarında Belirsizlik Sürüyor

Piyasalarda, Federal Reserve’in (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler dalgalı seyrediyor. Faiz artışı ihtimali zayıflarken, mevcut seviyelerin korunacağı yönündeki beklentiler güç kazandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması halinde 2026 sonuna kadar faiz indirimi ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise para politikasında aceleci adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Altın Geriliyor, Borsalar Yükseldi

Altının ons fiyatı düşüşünü sürdürerek 9. işlem gününde de geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4 seviyesini test ederken, dolar endeksi 100 civarında dengelendi.

ABD borsalarında ise yükseliş dikkat çekti. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri günü artıda kapattı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif bir görünüm sergilerken, enerji arzına ilişkin endişeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’a Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Asya piyasalarında ise risk iştahı yüksek seyretti. Japonya’da açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında kalırken, bölge endekslerinde yükseliş görüldü.

Borsa İstanbul Günü Artıda Kapattı

Yurt içinde BIST 100 endeksi günü yüzde 0,92 artışla 13.168 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 44,34 seviyelerinde işlem görüyor.

Gözler Yoğun Veri Gündeminde

Analistler, bugün yurt içinde güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı; yurt dışında ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.