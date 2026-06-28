Ordu Valiliği, il genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları uyardı. Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın denizde yüksek dalga ve rip akıntısı oluşturduğu belirtilerek, olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için tedbir amaçlı yasak kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa mutlaka uymaları ve denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin sürdürüldüğü de bildirildi.

Öte yandan, Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, denize girme yasağının bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı vurgulandı.

Yetkililer, hava ve deniz koşullarının normale dönmesinin ardından yeni değerlendirme yapılacağını belirterek vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.