Özgür Özel’in "muteber siyasetçi" tanımı üzerinden yaptığı eleştirileri reddeden Çelik, “Özel, muteber siyasetçiye kimin karar vereceğini hâlâ anlamamış. Bu kararı CHP değil, millet verir. Cumhurbaşkanımızı milletimiz defalarca seçimle onaylamıştır. Bu tarihi ve siyasi bir gerçektir,” dedi.

“CHP Skandallarla Anılan Bir Yapıya Dönüştü”

CHP liderinin yönetme kabiliyeti ve muhakeme gücü hakkında ciddi soru işaretleri olduğunu belirten Çelik, “Partisinin her yerinden fışkıran skandallar ortadayken, yönetme kabiliyetinden bahsetmesi ibretliktir. Siyasi muhakeme anlayışı ise CHP’yi vesayet altına sokmuştur” ifadelerini kullandı.

“Toksik Siyaset ve Yabancı Müdahale Daveti”

Ömer Çelik, Özgür Özel’in siyaset tarzını "toksik" olarak tanımlayarak, “Kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bu ancak dış müdahalelere kapı aralayan güdümlü bir yaklaşımdır” dedi. Başkalarının siyasi söylemlerini kopyalayarak siyaset yapmaya çalışanların sözlerinin itibarsız olduğunu belirtti.

“Erdoğan’ın Liderliğini Millet ve Dünya Takdir Etti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada takdir edildiğini vurgulayan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın iradesinin ve sözlerinin kıymetini milletimiz de, dünya da görüyor. Ancak Özgür Özel’in bu kıymeti anlayacak siyasi kapasitesi bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.