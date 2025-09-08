Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Güvenlik güçlerince, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amacıyla özellikle kent genelindeki okul ve çevrelerinde narkotik ağırlıklı güven huzur uygulaması yapıldı.
Uygulamada, okulların çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, araçlar kontrol edildi, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.
Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımıyla terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.