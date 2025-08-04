Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Temmuz 2025'e ait otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. Toplamda 107 bin 718 sıfır araç satılırken, satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Sıfır araç piyasasında Renault, Fiat ve Volkswagen ilk üçe girerken, elektrikli segmentte TOGG’un yükselişi sürüyor.

Temmuz ayında satılan araçların 84 bin 195’i otomobil, 23 bin 523’ü ise hafif ticari oldu. Piyasa geçen yıla göre yüzde 14,5 büyürken, en dikkat çeken artış elektrikli araç grubunda yaşandı.

En Çok Satan Markalar!

ODMD verilerine göre Temmuz’da en çok satan marka 11.044 adetle Renault oldu. Onu 10.207 adetle Fiat, 8.026 adetle Volkswagen, 7.183 adetle Toyota ve 5.290 adetle Hyundai izledi.

Yerli üretici TOGG, 2.720 adet satışla dikkat çekerken, Tesla da 4.706 araç satışıyla listede öne çıkan markalardan biri oldu.

Yakıt Tipinde Dönüşüm Hızlandı

Elektrikli araçlara olan ilgi artmaya devam ediyor.

Temmuz ayında satılan otomobillerin:

%43,9'u benzinli (36.967 adet)

%25,7’si hibrit (21.656 adet)

%20,7’si elektrikli (17.437 adet)

%9’u dizel (7.605 adet) oldu.

Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 193,7 oranında artış gösterdi. Bu alanda TOGG, Tesla ve BYD gibi markalar ön plana çıktı.

Yerli Üretimde İlk Sıra Fiat’ta

Yerli üretim otomobil satışlarında Fiat ve TOGG öne çıktı.

Fiat 6.869 adet yerli otomobil sattı.

TOGG sadece yerli üretim olarak 2.720 adet araçla yükselişini sürdürdü.

Renault ise toplam satışta lider olsa da büyük oranda ithal araç satışı gerçekleştirdi.