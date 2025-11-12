Yeni yönetmelikle, obezite tedavisinde cerrahi dışı programların güçlendirilmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve klinik başarı göstergelerinin izlenmesi hedefleniyor.

Obezite Tedavisinde Yeni Dönem: Önce Diyet ve Yaşam Tarzı Değişikliği

Yönetmeliğe göre obezite tedavisi gören hastaların öncelikle beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerekirse psikolojik ve davranışsal destek sağlanacak.

Cerrahi müdahale ise yalnızca klinik olarak gerekli görülen ve uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek.

Bu sayede her hastaya, kişisel ihtiyaçlarına uygun, kademeli ve bütüncül bir tedavi süreci sunulacak.

Her Obezite Ünitesine Multidisipliner Ekip Zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, her obezite ünitesinde artık diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulundurulması zorunlu hale geldi.

Tüm tedavi süreçleri, elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık olarak değerlendirilecek.

Bu sistem sayesinde, tedavi etkinliği dijital ortamda takip edilecek ve ulusal ölçekte klinik kalite verileri elde edilecek.

Merkezler Performansa Göre Sınıflandırılacak

Yeni yönetmelikle birlikte, obezite merkezlerinin yalnızca fiziki koşulları değil, tedavi etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecek.

Merkezler, performans sonuçlarına göre “yeterli”, “kısmen yeterli” veya “yetersiz” olarak sınıflandırılacak.

Kısmen yeterli merkezler için iyileştirme planı hazırlanması zorunlu olacak.

Yetersiz bulunan merkezlerin faaliyetleri ise gerektiğinde durdurulabilecek.

Bu yapıyla, hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verebilirlik esaslarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Obezite Cerrahisinde Yeni Kurallar

Obezite cerrahisi uygulamaları, yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi almış genel cerrahi ve çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılabilecek.

Bu belgeyi almak için belirli sayıda vaka deneyimi, resmi eğitimlerin tamamlanması ve Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu tarafından değerlendirme şartı bulunuyor.

Amaç: Bilimsel, Güvenli ve Sürdürülebilir Tedavi Modeli

Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye genelinde bilimsel rehberlere dayalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir ulusal sağlık hizmeti modeli kurulacak.

Düzenleme; Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsıyor.