İranlı üst düzey yetkili Abbas Erakçi, Londra merkezli El Arabiya El Cedid gazetesine verdiği röportajda, İsrail ile ateşkes süreci ve nükleer program hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ülkenin gelecekteki stratejilerini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

“ABD müdahalesi, İsrail'in başarısızlığını gösterdi”

ABD’nin çatışmalara doğrudan müdahil olmasının, İsrail’in askeri olarak yetersiz kaldığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Erakçi, “ABD’nin devreye girmesi, İsrail'in direncinin kalmadığını ortaya koydu. ABD'nin müdahalesiyle İran geri adım atacak sanıyorlardı ancak biz ‘Hayberşiken’ adlı üçüncü nesil füzelerle güçlü bir yanıt verdik. Bu karşılık sonrası geri çekilmek zorunda kaldılar ve arabulucular aracılığıyla ateşkes teklif ettiler” dedi.

“NPT bizi koruyamadı”

Erakçi, İran’ın yıllardır Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) sadık kaldığını vurgulasa da bu çerçevede güvenliğin sağlanamadığını dile getirdi. “Dünyaya hep barışçıl niyetimizi göstermeye çalıştık ancak bu antlaşma, bizi ve programımızı koruyamadı” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ile yapılanlar müzakere değil, sadece görüşme”

İran’ın İngiltere, Almanya ve Fransa ile sürdürdüğü nükleer temaslara da değinen Erakçi, bu sürecin müzakere olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. “Avrupa'nın İran’a yönelik yaptırımları kaldırma gücü yok. Bu nedenle ortada gerçek anlamda bir anlaşma zemini bulunmuyor. Biz yalnızca yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşmayla ilgileniyoruz” diye konuştu.

İsrail-İran çatışmasında bilanço ağırlaşıyor

13 Haziran’da İsrail’in başlattığı geniş kapsamlı saldırılarda İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve askeri komuta merkezleri hedef alındı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim bu saldırılarda hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail’in saldırılarında 606 sivil yaşamını yitirdi, 5 bin 332 kişi ise yaralandı. Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'ın misillemelerinde 28 kişinin öldüğünü, 1.272 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. Buna karşılık İran, 23 Haziran’da Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef aldı. Çatışmaların büyümesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.