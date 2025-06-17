Kravik: “Bölgesel ve Küresel Güvenliği Tehdit Ediyor”

Kravik açıklamasında, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonların yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve küresel güvenliği tehlikeye attığını söyledi:

“İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı uluslararası hukuka aykırıdır. Tarafları müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz.”

13 Haziran Saldırıları: Tansiyon Yükseldi

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki bazı nükleer tesisleri, üst düzey komutanları ve askeri karargâhları hedef alan geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi. İran kaynakları, saldırılarda:

İran Genelkurmay Başkanı

Devrim Muhafızları Komutanı

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224 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran’ın misillemesinde ise İsrail'e balistik füzelerle yapılan saldırılarda 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası Tepkiler Artıyor

Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke İsrail’in saldırılarını kınarken, Norveç’ten gelen bu açıklama uluslararası arenadaki eleştirilerin dozunun yükseldiğini gösteriyor.