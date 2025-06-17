İş arayışı sırasında bir iş yerine çaycı olarak başlayan B.Ç., kısa süre sonra patronu A.B.'nin “Kredi notunu yükseltelim” teklifiyle karşılaştı. Talep üzerine telefonunu teslim eden B.Ç., birkaç saat sonra cihazını geri aldı ve mesai bitiminde evine döndü. Ancak, telefonunda birden fazla bankanın mobil uygulaması yüklendiğini ve adına yüksek tutarlarda kredi çekildiğini fark etti.

Patron, Mobil Bankacılığı Kendi Telefonuna da Eşleştirmiş

Olayı fark eden B.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne giderek şikâyetçi oldu. Ekiplerin yaptığı teknik inceleme sonrası A.B.’nin, mağdurun hesaplarını kendi telefonuna eşleştirerek para transferlerine devam ettiği tespit edildi.

Şüpheli A.B. Tutuklandı

Evine yapılan operasyonla gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.