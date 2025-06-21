Kaza, saat 03.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikametinde yaşandı. Ferhat B. kontrolündeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beraber sürücü Ferhat B. ve yanındaki Gamze H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. (DHA)