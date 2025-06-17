Kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla beraber gölün simgesi olan nilüfer çiçekleri açtı. Pembe, kırmızı, sarı ve beyazın farklı tonlarında ziyaretçilerin ilgisini çeken çiçeklerin korunması için özen gösteriliyor. Ziyaretçiler, göl çevresindeki tabelalar ile çiçeklere dokunmamaları konusunda uyarılıyor. Nilüfer çiçeklerini koparan ve zarar verenlere, Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zaman zaman göl çevresinde de denetlemelerini sürdürüyor.

'BİLİNCİNDE OLSAK DAHA İYİ OLUR'

Tabiat parkını ziyarete gelen Tuğrul Düzgün (65), cezanın caydırıcı olduğunu belirterek, "Evet, rakam yüksek ama ilk önce bu doğadaki nilüferlerin koparılmaması bilincinde olsak daha iyi olur. Rakam 100 bin, 200 bin. Tamam caydırıcı ama şu güzelliği görebiliyor musunuz? Burada yeşilin 50 tonu var. Turizm cenneti olan bir yer, Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Hep beraber korumak zorundayız. Bu güzellikleri yaşatalım" dedi. (DHA)