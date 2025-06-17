Toplantı, Bandırma’da bir otelde gerçekleşecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim vizyonunu masaya yatıracağı kritik görüşmelere sahne olacak.

Kimler Katılıyor?

Toplantıya, CHP’nin üst düzey yöneticileri ve önemli isimleri de katılacak:

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş

Hedef: Yerel Yönetimlerde Güç Birliği

Toplantının ana gündem maddeleri arasında yerel yönetimlerin koordinasyonu, vatandaşlara daha etkili hizmet sunulması ve belediyeler arası iş birliğinin artırılması yer alıyor. CHP’li başkanların, saha deneyimlerini paylaşarak ortak stratejiler belirlemesi bekleniyor.

Bandırma, CHP'nin Yerel Vizyonuna Ev Sahipliği Yapacak

Bu önemli buluşma, sadece Balıkesir için değil, Türkiye genelindeki CHP’li belediyelerin geleceği açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen yeni belediye başkanlarının, bu toplantıda hem deneyim aktarımı hem de ortak yol haritası belirleme fırsatı bulacağı vurgulanıyor.