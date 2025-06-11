Ekiplerce olay yerlerinden toplanan deliller, parmak izi analizleri, kriminal laboratuvar çalışmaları ve dijital incelemeler sonucunda olayların failleri tek tek tespit edildi.

Güvenlik ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda 11 olay aydınlatıldı. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda, 5 hırsızlık olayı, 1 yangın, 1 ölümlü trafik kazası, 1 şüpheli ölüm, 1 intihar, 1 elektrik çarpması sonucu oluşan kaza ve 1 terör amaçlı olay çözüme kavuşturuldu. Bilimsel ve teknik incelemelerin ardından olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.