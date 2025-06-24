Niğde Valiliği, 24-29 Haziran arasında 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, kentte bugün saat 11.00'den itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması ve 31 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 16.00'ya kadar geçerli olacağı vurgulanan açıklamada, 'Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' ifadesine yer verildi.