İl Müftüsü Kazım Güzel, Nejdet Ersan Parkı'ndaki kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermesin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Kermeste, Filistin bayraklı pasta, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından açık arttırma usulüyle 20 bin liraya satın alındı.

Daha sonra yapılan duanın ardından gerçekleştirilen açılışa, din görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste çeşitli el emeği ürünler ile yiyecekler satışa sunuldu. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında elde edilecek gelir, Filistin halkına yardım amacıyla kullanılacak.