Festivalin açılışında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya’nın sadece doğal değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan da önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Fidan, “At, milletimizin tarihinde ve kültüründe sadece bir binek aracı değil; sırdaş, yoldaş ve kader ortağıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan yolculuğumuzda atlarımız her zaman yanımızdaydı. Bu festival, gelenek ile geleceği birleştirerek bölgenin kültürel değerlerini yaşatacak,” dedi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl daha da geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti.

Festival, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı’nda yetiştirilen atların yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden atlarıyla gelen binicilerin renkli geçidiyle başladı. Katılımcılar, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde atlı savaş sanatları gösterileri ve heyecan dolu cirit müsabakaları ile unutulmaz anlar yaşadı.

Bölge halkı ve ziyaretçiler, bu yıl ilki düzenlenen festival sayesinde Kapadokya’nın zengin kültürel mirasına bir kez daha tanıklık etme fırsatı bulurken, etkinlik önümüzdeki yıllarda da önemli bir turizm ve kültür buluşması olarak devam edecek.