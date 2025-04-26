hafta karşılaşmalarının tamamı yarın saat 15.00’te başlayacak. Ancak Somaspor ile Ankara Demirspor arasındaki maç bugünden oynanarak haftanın açılış karşılaşması olacak.

Beyaz Grup

Beyaz Grup’ta lider Sarıyer, bitime 2 hafta kala Batman Petrolspor’un 2 puan önünde yer alıyor. Geçen hafta 1. Lig’e yükselmeyi garantileme şansını kaçıran Sarıyer, bu hafta o fırsatı yeniden elde edebilir.

Play-off hattında GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ve Altınordu yerlerini garantilerken, Beykoz Anadoluspor ve İskenderunspor son iki haftada kalan play-off bileti için yarışıyor.

Altay ve Afyonspor’un küme düşmesi kesinleşirken, ligde kalma mücadelesi Karaköprü Belediyespor ile Kepezspor arasında sürecek.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup’ta zirvede 68 puanla Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor bulunuyor. En yakın takipçisi ise 67 puanla Motolux 68 Aksarayspor. Liderlik yarışı nefes keserken, kalan iki haftada ipi göğüsleyecek takım doğrudan 1. Lig’e yükselecek.

Çimentaş Elazığspor, Menemen FK, Artı Değer Vanspor FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı play-off potasında yer alıyor. Ancak alt sıralarda tablo daha da karışık. Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un 3. Lig’e düşmesi kesinleşti. Son düşen takım ise Belediye Derincespor, Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu üçlüsünden biri olacak.

Heyecanın dorukta olduğu Nesine 2. Lig’de, her maç final niteliği taşırken, gözler yarın oynanacak 33. hafta karşılaşmalarına çevrildi.