Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında gösterdiği başarıyla babasının izinden gidiyor. Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Genç yaşta babasını kaybetmenin acısını yaşayan Nehir Zeyrek, eğitim hayatında gösterdiği azim ve kararlılıkla önemli bir başarıya imza attı.

Mimarlık hayalini gerçekleştirmek için büyük bir çaba gösteren Nehir Zeyrek’in bu başarısı, hem ailesi hem de sevenleri için gurur kaynağı oldu. Babası gibi mimar olma yolunda ilk adımını atan Zeyrek, üniversite yaşamına İstanbul’da, Yeditepe Üniversitesi’nde devam edecek.

Nehir Zeyrek’in tercihini babasının mesleğinden yana kullanması, kamuoyunda duygusal bir anlam taşıdı. Eğitim hayatında göstereceği başarılar şimdiden merakla bekleniyor.