Afyonkarahisar, 3-7 Eylül tarihleri arasında motor sporları ve festival tutkunlarını bir araya getirecek. Uluslararası Motosiklet Federasyonu Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) heyecanı 6-7 Eylül’de yaşanırken, ülkenin en büyük entegre gençlik spor festivali NG Afyon Motofest ise 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, 9’uncusu düzenlenecek olan MXGP Türkiye öncesi hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Burada gerçekten bir motor sporları şöleni hazırladık” dedi. Başkan Vekili Baysan, parkurun son aşamasına geldiğini, optimum sulamaya geçildiğini ve festival alanında çadırların kurulduğunu aktardı. Baysan ayrıca, belediyenin kısa sürede sahayı yarış ve festival için hazır hale getirdiğini ifade etti.

Parkurda sürpriz figürler olabilir

Baysan, parkurda son dakika değişiklikleri yapılabileceğini belirterek, “Bu sene parkur üzerinde bir değişiklik yapılmadı. Ancak son hafta yarışçılardan gelen kayıtları kontrol ederek bazı figürleri eksiltebilir veya çoğaltabiliriz. Yarışçılar sürprizi bilmiyor, bu da heyecanı artırıyor” dedi.

Afyonkarahisar halkı ve motor spor severler davetli

Başkan Vekili Baysan, tüm motor spor severleri ve müzik tutkunlarını Afyonkarahisar’a davet ederek, “Motosiklet Federasyonu, Afyonkarahisar Belediyesi ve Valiliğimizle birlikte unutulmaz bir motor sporları şöleni hazırladık. 2025 sezonunda, Eylül’ün ilk haftasında herkesle birlikte burada olmayı heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.