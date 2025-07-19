Karşılaşmanın 60. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden genç oyuncu, maça devam edemedi. Yaşanan endişe verici gelişmenin ardından kulüp sağlık ekibi tarafından hemen kontroller yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Genç futbolcunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise tedavi sürecinin ilerleyişine göre netleşecek. Beşiktaş taraftarı, yetenekli oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini umut ediyor.