Muş’ta gece saatlerinde yaşanan olay, Derecik köyü kırsalında meydana geldi. Otomobilleriyle köy istikametine ilerleyen Fuat Bozkurt ve beraberindeki arkadaşları, arazide dolaşan kurtları fark etti. Bunun üzerine araçtan inen Bozkurt, cep telefonu kamerasıyla kurtları kayda almak istedi.

Elinde fenerle kurda yaklaşan Bozkurt, bu sırada başka bir kurdun da hızla kendilerine doğru geldiğini fark etti. Beklenmedik durum karşısında büyük panik yaşayan Bozkurt ve arkadaşı, koşarak otomobile yöneldi.

Son anda araca binmeyi başaran grup, üzerlerine doğru gelen kurdun saldırısından kurtuldu. Araçla ilerledikleri sırada da kendilerini takip eden kurdu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşlar, yaşadıkları korku dolu anları kayıt altına aldı.

Panik Anları Kamerada

Görüntülerde, kurdun araca doğru hamle yaptığı ve grubun yaşadığı panik açıkça görülürken, olayın ardından arkadaşların bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları özellikle gece saatlerinde kırsal alanlarda yaban hayvanlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.