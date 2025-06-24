Galatasaray'dan ayrılan efsane kaleci Fernando Muslera, futbol kariyerine memleketine yakın bir ülkede devam etme kararı aldı. Uruguaylı file bekçi, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile 2026 Aralık ayına kadar sürecek olan 1,5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Arjantin kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar sözleşme imzaladı ve yepyeni birinci takviyemiz oldu. Pincha Ailesine hoş geldin,” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kariyeri

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio’dan Galatasaray’a transfer olmuş ve tam 14 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terletmişti. Bu süreçte:

8 kez Süper Lig şampiyonluğu

5 kez Türkiye Kupası

6 kez TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Toplamda 19 kupa kazanan Muslera, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırarak Bülent Korkmaz'ı geçip kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

Estudiantes'te Yeni Dönem

39 yaşındaki tecrübeli kaleci, kariyerinin son döneminde Estudiantes formasıyla Arjantin Ligi’nde mücadele edecek. Muslera'nın liderlik özellikleri ve deneyimi, Arjantin kulübü için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Fernando Muslera transferi, hem Galatasaray taraftarında duygusal anlar yaşattı hem de Estudiantes taraftarını heyecanlandırdı.