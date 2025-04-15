Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, müsilajın bu yıl balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Pehlivanoğlu, "Eylül ayından itibaren Marmara Denizi'nde balıkçılık yapmak çok zorlaştı. Müsilaj nedeniyle balıkçılar, denize açılmakta zorlandılar. Neyse ki Karadeniz'de bol miktarda palamut vardı, bu da balıkçıların yüzünü güldürdü. Çoğu arkadaşımız Karadeniz'e yöneldi. Karadeniz'deki sezon oldukça bereketli geçti. Ancak müsilajın Marmara'dan bir an önce çekilmesini umuyoruz. Önümüzdeki sezon, Allah nasip ederse, Marmara'da bol miktarda lüferle yeniden denize açılmak istiyoruz." dedi.

Küçük Balıkçılar Etkilenmedi, Ama Zorluk Yaşıyorlar

Pehlivanoğlu, müsilajın özellikle büyük teknelerde balıkçılığı etkilediğini belirtti. 12 metreden uzun teknelerin, müsilaj nedeniyle bir ay önce avlanmaya ara verdiklerini söyleyen Pehlivanoğlu, "Ancak 12 metreden küçük tekneler hala avlanmaya devam ediyor. Fakat bu balıkçılar da karides, kalkan ve palamut gibi büyük balıkları tutamıyorlar. Lüfer, tekir, istavrit ve hamsi gibi balıklara yöneliyorlar." ifadelerini kullandı.

Balıkçılar Ağlarını Kaybetti: "Oksijen Yok, Ağlar Kayboluyor"

Müsilajın denizde oksijen seviyelerini düşürmesi, balıkçılar için büyük bir sorun oluşturuyor. Teknesini barınağa çekip ağlarını bakım yapan Ömer Kurşun, müsilajın etkilerini şu şekilde anlattı: "Denizde oksijen kalmadı. Ağlar denize atıldığında sülük gibi yapışıyor, makaralar dönmüyor. Bir arkadaşımız iki gün önce 70 paket ağ attı, ancak kaykay nedeniyle ağlar kayboldu. 250 bin liralık ağlar suya sürüklendi ve kayboldu. Bu müsilajın getirdiği büyük bir sorun."

Gözler Yeni Sezonda: "Taze Balık Umudu"

Balıkçılar, müsilajın etkilerinin yaz sonunda geçmesini ve Marmara Denizi'nde bir sonraki sezona bol miktarda lüferin gelmesini umut ediyorlar. "Havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın Marmara'dan çekilmesini bekliyoruz. Eylül ayında yeni sezona başladığımızda, taze ve bol miktarda lüfer tüketebileceğiz." diyen balıkçılar, denizlerin eski haline dönmesini sabırla bekliyor.

Müsilajın Olumsuz Etkileri Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Tekirdağlı balıkçılar, bu yılki sezonu hayal kırıklığıyla kapatırken, müsilajın denizdeki ekosistemi büyük oranda bozduğunu ve balıkçılıkla geçinen aileleri zor durumda bıraktığını ifade etti. Balıkçılar, sezonun geri kalan kısmında umutlarını Karadeniz'e bağladı, ancak gözler yine de Marmara Denizi'ne çevrilmiş durumda.

Balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği ve ekosistemin korunması adına müsilajın önüne geçilmesi gerektiği, bölgedeki tüm paydaşlar tarafından dile getiriliyor.