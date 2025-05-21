Bölgesel Amatör Lig’den üst üste iki sezon şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Muğlaspor’da Başkan Menaf Kıyanç, düzenlediği basın toplantısında destek çağrısı yaptı. Kulübün kalıcı başarılar elde edebilmesi için sürdürülebilir bir yapının şart olduğunu vurgulayan Kıyanç, şehirdeki tüm yetkilileri acil bir "yuvarlak masa toplantısı"na davet etti.

“Bu Lig, Özel Gayretlerle Yürütülemez”

“Artık bu ligde mücadele etmek birkaç kişinin özel gayretiyle olmaz” diyen Başkan Kıyanç, 2. Lig’de rekabetçi bir takım kurulabilmesi için en az 180 milyon TL’lik bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Bu takımı buraya kadar getirdik. Ama bundan sonrası için şehir destek vermezse kulübümüz yeniden düşüşe geçebilir.” — Menaf Kıyanç

Şehrin Tüm Dinamiklerine Çağrı

Kıyanç, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı bir toplantının acilen yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca iş dünyasını ve potansiyel sponsorları da kulübe destek vermeye davet etti.

Adaylık Belirsizliği

Başkan Kıyanç, gerekli destek sağlanmaması halinde görevine devam etmeyeceğini belirtti. Olağanüstü genel kurulun 3 veya 12 Haziran'da yapılacağını belirten Kıyanç, “Mayıs sonuna kadar süreci netleştireceğiz. Bu toplantının sonucuna göre aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz” dedi.